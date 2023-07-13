Псковичей предупредили о ремонте дорог на нескольких улицах

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Некоторые участки дорог Пскова перекрыты для движения транспорта в связи с дорожными работами. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в администрации города.

В частности, будут закрыты Набережная реки Великой, улица Труда от Текстильной до Звездной, улица Бастионная от Гагарина к Заводской (вдоль Гагарина, 15), улица Ипподромная от дома № 129 до Белинского.

Кроме того, в администрации отметили, что в ночь с 13 на 14 июля с 24:00 до 5:00 будет недоступен для движения перекресток улиц Коммунальной и Рокоссовского. Также будет ограничено движение по полосам улицы Коммунальной (от Рокоссовского до Западной); Юбилейной (от Рижского проспекта до Коммунальной); Кузнецкой (от Октябрьского проспекта до Льва Толстого).