В новоржевской кинодеревне пройдут съёмки нового фильма «Казачок»

.

В урочище Лосковское в Новоржевском районе, в кинодеревне, начали строить декорации для многосерийного фильма «Казачок». Об этом сообщается в группе Туристского информационного центра Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Съёмки продлятся до 30 сентября. «Эта позитивная новость, однако, может нарушить планы тех туристов, кто планировал побывать в урочище Лосковское», – отметили в центре.

Съемки новой кинокартины будет осуществлять продюсерская компания Сергея Светлакова и Александра Незлобина «Студия Свердловск», основанная в 2018 году

Отметим, что урочище Лосковское в Новоржевском районе – это деревня на берегу реки Сороть. В период до Великой Отечественной войны она включала в себя 11 дворов. С учета населенный пункт сняли еще в 1974 году, только благодаря усилиям кинематографистов в деревню вернулась жизнь.

«Побывавшие в местечке туристы говорят, что испытывают ощущение путешествия в прошлое. Кстати, одним из последних здесь снимали фильм "Холоп". Обязательно стоит побывать в Лосковском урочище. Но только после окончания съёмок», – отметили в Туристском информационном центре Псковской области.

Напомним, в кинодеревне проходили съемки двух частей «Холопа», фильмов «Свои», «Батальон», «Василиса», «Гоголь», одной из серий сериала «Эпидемия».