В Пскове реализуют первый проект ТОС

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Началась реализация проектов ТОС, которые победили в первом городском конкурсе проектов благоустройства в этом году. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«ТОС "Яна Фабрициуса" оборудовал во дворе дома № 13 детскую площадку: поставили воркаут, песочницу, качели и игровой комплекс. Осталось оформить необходимые документы, но детям уже есть чем заняться на каникулах», – уточнил глава города.

Отметим, что в Пскове действуют 29 территориальных общественных самоуправлений. Почти 2 тысяч активных псковичей объединились вместе и заждались общей целью: сделать свои дворы комфортнее. Всего было 14 победителей. Среди них распределили 5 миллионов рублей.