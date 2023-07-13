21 и 22 июля псковичей ждёт фестиваль «Соловьиная ночь»

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Фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» состоится в Пскове 21 и 22 июля. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Центральной площадкой мероприятия станет Финский парк. Так, 21 июля фестиваль откроет концерт поп-фолк ансамбля YoGa из Санкт-Петербурга, а уже вечером этого же дня псковичи смогут побывать на фольклорной вечёрке. Здесь запланированы народные танцы, песни и забавы до полуночи.

22 июля пройдёт большой праздничный концерт. В программе запланированы выступления коллективов из Москвы, Луги, Смоленска, Псковской области и Белоруссии.

Помимо этого, в рамках фестиваля состоится шествие фольклорных коллективов по центру Пскова. В течение всего мероприятия будут работать интерактивные площадки, съестные и торговые ряды с ремесленными изделиями.