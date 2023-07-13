Студенты ПсковГУ смогут выбирать формат занятий по физкультуре с нового учебного года

.

Формат занятий по физической культуре изменится в Псковском государственном университете с 1 сентября. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе вуза.

«Студенты смогут выбирать модель освоения элективных дисциплин по физической культуре и спорту. В частности, появится возможность посещать занятия в спортивных секциях университета вместо занятий в вузе. Количество мест в секциях ограничено, поэтому приоритет будет отдаваться тем, кто "наиболее физически подготовлен и имеет спортивную квалификацию"», – подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, со второго курса студенты смогут заменить занятия по физкультуре занятиями в фитнес-центрах, с которыми у вуза заключено соглашение. Или же учащиеся смогут заниматься физкультурой на базе федераций по видам спорта. Однако, если студент перестанет посещать фитнес-клуб, то в течение семи дней он должен вернуться на университетские занятия по физкультуре.

Помимо этого, теперь студенты обязаны получать справку с установленной группой здоровья, ее в течение 15 дней с начала семестра нужно принести на кафедру физической культуры и здоровьесбережения.

Добавим, что данные инициативы реализуются в рамках программы развития университета «Приоритет – 2030».