Специалисты заканчивают монтаж инженерных сетей в Псково-Печерском монастыре

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Завершается монтаж инженерных сетей на территории Псково-Печерского монастыря и на площади перед музеем. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и в Псковской области».

Данный работы проводятся в рамках проекта благоустройства территории монастыря и исторической части Печор.

Специалисты планируют оборудовать новую водоочистительную и канализационную системы для города. Для этого будет проведена замена старых коммуникаций.

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