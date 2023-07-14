В Пскове перенесут автобусную остановку «Звёздная»

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

С 14 июля автобусная остановка «Звездная» на улице Труда переносится с островка безопасности на проспект Энтузиастов у дома № 1. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Все автобусы теперь будут останавливаться там!»,— почеркнул глава Пскова. Он также отметил, что меняется приоритетность движения на перекрестке улиц Труда, Звездной и проспекта Энтузиастов.

«Полоса общественного транспорта у островка безопасности ликвидируется. Смотрите на дорожные знаки и будьте внимательны!» — пояснил Борис Елкин.