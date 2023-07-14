На два месяца осудили псковского педофила за домогательства к ребенку младше 14 лет

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Педофила из Псковского района заключили под стражу на два месяца. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Гражданин обвиняется в преступлении в рамках пункта «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

«В ходе рассмотрения материала стороной защиты было заявлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Обвиняемый вину в инкриминируемом преступлении не признал», – отметили в ведомстве.

Псковский районный суд не удовлетворил ходатайство стороны защиты. Обвиняемого взяли под стражу на два месяца.