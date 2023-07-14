Псковский губернатор вручил региональные награды нотариусам

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в преддверии 30-летия Нотариальной палаты региона вручил сотрудникам нотариата региональные награды. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе областного правительства.

Президенту Нотариальной палаты региона Валентине Николаевой глав региона вручил медаль «За заслуги перед Псковской областью», нотариусу нотариального округа Пскова и Псковского района Лидии Ефимовой была вручена медаль Александра Невского.

Почетную грамоту губернатора Псковской области получила нотариус нотариального округа Великих Лук и Великолукского района Елена Волкова. Благодарственные письма правительства региона были переданы нотариусам Пустошкинского, Порховского и Дедовичского нотариальных округов Ларисе Жгун, Ирине Макеенко и Дарье Веселовой.

Кроме того, Михаил Ведерников от имени правительства Псковской области поздравил всех нотариусов с наступающим праздником и выразил благодарность за помощь псковичам в защите прав и свобод. Губернатор также оценил вклад специалистов Нотариальной палаты в оказание бесплатной юридической помощи гражданам, которые прибыли в Россию из ДНР, ЛНР и Украины, а также участникам спецоперации.

«Нотариальное дело развивается, цифровизируется, но ваше неравнодушие, принципиальность и внимательное отношение к людям, остаются неизменными, за что вам особая благодарность», – отметил губернатор Псковской области.