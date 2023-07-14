В Острове задержали нарушителя запрета об использовании пиротехники

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Нарушившего запрет на использование пиротехники островича задержала полиция. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека, он взорвал в вечернее время петарду во дворе жилых домов.

Нарушителя общественного порядка нашли с помощью видео в одном из местных пабликов, видеозапись попала в руки сотрудникам полиции. В видеоролике неизвестные лица взрывают петарду на автостоянке у дома № 16 на улице Меркурьева.

Хулиганами оказались пять местных жителей в возрасте 22-23 лет. Они приехали на иномарке во двор многоквартирного дома и взорвали петарду. По их словам поступок молодые люди совершили из хулиганских намерений.

Правонарушителя задержали по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о привлечении его к установленной законом ответственности.

Один из задержанных также рассказал, что вместе с друзьями приобрел петарду в одном из цветочных магазинов. При проверке в торговой точке обнаружилось множество видов пиротехники, продукция была изъята сотрудниками полиции.

УМВД России по Псковской области напоминает, что с 3 июля в регионе введён запрет на запуск фейерверков. Исключение – хлопушки и бенгальские огни.