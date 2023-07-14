Министр здравоохранения России прибыл с рабочим визитом в Псковскую область

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В Псковскую область прибыл с рабочим визитом министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Совместно с губернатором региона Михаилом Ведерниковым и профильными специалистами он обсудит перспективы развития сферы здравоохранения региона.

Министр планирует посетить Псковскую областную клиническую больницу, один из филиалов Псковской городской поликлиники, Псковский клинический перинатальный центр, а также новый фельдшерско-акушерский пункт. Отметим, что медицинские учреждения были оснащены новым оборудование, закупленным в частности на средства профильного нацпроекта «Здравоохранения».

Помимо этого, Михаил Мурашко также осмотрит новый учебно-лабораторный корпус ПсковГУ, в котором с нового учебного года будут готовить медицинские кадры для региона.

В завершение Михаил Мурашко и Михаил Ведерников проведут совещание по актуальным вопросам развития системы здравоохранения.