В псковской спортшколе появились новые разделительные дорожки для бассейна

.

Новые разделительные дорожки для бассейна появились в псковской спортивной школе олимпийского резерва «Барс». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Такое нововведение стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». На эти цели из областного бюджета поступило свыше 290 тысяч рублей.

Добавим, что в 2022 году в рамках нацпроекта обновилась систему автоматической регистрации времени, необходимая для определения результатов пловцов. Стоимость такого нововведения составила свыше четырёх миллионов рублей.

Кроме того, благодаря нацпроекту к концу 2023 года в спортшколу олимпийского резерва «Надежда» поступят велосипеды и запчасти к ним.