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НовостиОбщество14 июля 2023 12:36

Поиски двух пропавших детей ведут в Псковской области

Источник:kp.ru
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Двух пропавших детей разыскивают в Псковской области. Об этом сообщается в группе добровольного поискового отряда Республики Карелия «Длинный берег» в соцсети «ВКонтакте».

5-летний Матвей и 7-летняя Майя Коломайнен исчезли в Петрозаводске ещё 4 июля. По сегодняшний день о местоположение малышей ничего неизвестно.

По данным поискового отряда, есть предположение, что брата и сестру, предположительно, вывезли в Псковскую область на автомобиле Mercedes-Benz GLK 350 4-Matic (госномер А 095 ЕМ 178).

Граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождение малышей, просят звонить по телефону 112 или мобильному номеру 8-911-052-40-90.