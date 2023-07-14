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НовостиОбщество14 июля 2023 15:57

Туристский информационный центр может появиться на Талабских островах

Источник:kp.ru
Фото из соцсетей главы Псковского района Натальи Фёдоровой

Фото из соцсетей главы Псковского района Натальи Фёдоровой

Туристский информационный центр планируют создать на Талабских островах. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Такой решение было принято после рабочей поездки на острова. «Хотим создать туристский информационный центр. После модернизации парка катеров поток туристов и паломников на Талабы увеличился. Путешественникам нужно место, где бы они смогли получить всю необходимую информацию. Здание под нужды центра присмотрели, работаем», – пояснила Наталья Фёдорова.

Кроме того, на контроле находится ремонт ограждения воинского захоронения на острове Залита. Также глава осмотрела, как подрядная организация выполняет муниципальный контракт по борьбе с борщевиком. На контроле также остаётся вопрос вывоза ТКО.