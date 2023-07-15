Правительство восстановит коммунальную сети и благоустроит территории в Печорах

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По распоряжению президента РФ Владимира Путина, на благоустройство Печор будет направлено почти 1,4 миллиарда рублей.

Согласно документу, к 550-летию Псково-Печерского монастыря в Печорах пройдет грандиозное преображение. Город ожидает восстановление коммунальных сетей, благоустройство территорий и улучшения городского сообщения.

На эти цели Правительство вложит порядка 1,4 миллиардов рублей из резервного фонда. Всего тепловые, водопроводные и инженерные сети будут реконструированы на участке общей площадью около 27 километров.

В Печорах будет закуплено 12 городских автобусов и ожидается капитальный ремонт автостанции. Выстроится почти 30 километров туристической пешеходной тропы по окрестностям города.

Распоряжение о проведении реконструкции города подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Отметим, в 2022 году Печорский район посетили более 230 тысяч человек. Эти места обладают большой туристической привлекательностью, не один десяток известных личностей традиционно прокладывают маршруты для путешествий через печорскую обитель.