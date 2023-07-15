Более 10 тысяч зрителей побывали на фестивале «Александрова дорога»

Фестиваль «Александрова дорога» 15 июля проходит в Самолве в Гдовском района. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На площадке фестиваля выстроен исторический лагерь, где проживают реконструкторы. Гости могут подойти поближе и познакомиться с бытом рыцарей средневековой эпохи.

Не возбраняется фотографироваться и принимать участие в мастер-классах.

Для состязаний приготовлено настоящее ристалище. Здесь одновременно происходит сражение более 100 реконструкторов из Пскова, Великих Лук, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Соснового Бора, Москвы и Владимира.

Для гостей подготовлены как современные фут-корты, так и торговые ряды со средневековыми изделиями. Посетители лагеря могут попробовать свои силы в лучном тире и сделать памятные фото на фотозоне.

В программе мероприятия выступления музыкальных коллективов: группы Spiritual Seasons и группы MystTerra из Москвы.