Анастасия Савенкова из Великих Лук победила на кубке России по стрельбе из блочного лука

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Великолукская спортсменка Александра Савенкова забрала кубок России по стрельбе из блочного лука на соревновании в Улан-Удэ. Об этом пишет ПАИ.

Спортсменка в одиночку представляла Великие Луки. Победу в финале великолучанке подарили две лучницы из Москвы, которые не смогли опередить девушку.

«Единственной представительницей на соревнованиях всегда быть тяжело, потому что поддержка команды и тренера очень важна. Всегда приятно, когда за тобой кто-то стоит и просто кивает головой на твои попадания. Но здесь меня поддерживал мой будущий муж, он выводил меня на золотом финале. Спасибо ему огромное за это, у нас отличный тандем вышел», – рассказала спортсменка из Псковской области.

Несмотря на тяжёлую подготовку из-за постоянной непогоды, Анастасия смогла не потерять уверенности и достойно выступить на соревнованиях.

«Победа всегда даётся тяжело! Но, если честно, то в этот раз я почему-то была с самого начала уверена, что у меня всё получится, это был мой день!» – поделилась чемпионка.