Жару до +30 градусов прогнозируют синоптики Псковской области

16 июля на территории Псковской области ожидается резкое потепление. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Псковском гидрометцентре.

Несмотря на комфортные температуры ночью: +6 до +11 градусов по области, днём стоит ожидать жаркую погоду. По данным синоптиков, в столбик термометра к полудню покажет от +25 до +30 градусов.

На погоду значительно повлияет ветер юго-западных, южных направлений. Однако он не будет сильным. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду.

Переменная облачность оставит регион без существенных осадков. Однако атмосферное давление в воскресенье будет низким.