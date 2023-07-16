В Михайловском пройдет вечер балета от солистов и артистов Мариинского театра

Вечер балета в память о педагоге-хореографе Геннадии Селюцком пройдёт 7 августа на территории музея-заповедника «Михайловское» в Пушкинских Горах. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе музея.

На концерте выступят солисты и артисты Мариинского театра: труппа Ренаты Шакировой, Данилы Корсунцева, Евгения Иванченко. А также другие артисты, хорошо известные поклонникам балета.

По программе ожидаются выступления из лучших балетных постановок петербургского театра и миниатюры: «Умирающий лебедь» Сен-Санса, «Спартак» Хачатуряна, «Лебединое озеро» Чайковского, «Барышня и хулиган» Шостаковича и «Танго для троих» на музыку Родригеса.

Приобрести билет можно в кассе научно-культурного центра музея-заповедника, а также круглосуточно по ссылке.