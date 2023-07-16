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НовостиСпорт16 июля 2023 6:54

Псковичка Наталья Спиридонова получила кубок чемпионки России по прыжкам в высоту

Источник:kp.ru

Псковичка Наталья Спиридонова одержала победу на соревнованиях по прыжкам в высоту во время кубка России по лёгкой атлетике. О решающих результатах соревнования в Жуковском Московской области сообщили в группе «ВФЛА / Лёгкая атлетика России» в социальной сети «ВКонтакте».

Наталье Спиридоновой в финале соревнований пришлось сразиться с сильной спортсменкой из Санкт-Петербурга Марией Кочановой. Девушки в решающем прыжке взяли одинаковую высоту в 1,93 сантиметра.

Несмотря на то, что для псковички это личный рекорд, ей на него потреблвалось две попытки. В это же время петербурженка справилась с высотой за три прыжка.

По решению судей, каждая участница чемпионата получила возможность с трёх раз взять высоту в 1,95 сантиметров. Но ни одна пока ещё не смогла покорить эту высоту.

Ранее «Комсомолка» публиковала интервью с Натальей Спиридоновой, где та рассказала, каково носить титул «Королева российского спорта».