Магнитные аномалии в Новосокольническом районе заинтересовали археологов

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В Новосокольническом районе стартовала летняя полевая археологическая школа «Горожане-2023». Археологи отчитались о первых находках в своем Telegram-канале «Псковская археология».

Базовый лагерь экспедиции был разбит 14 июля вблизи одного из раскопов. Археологов привлекли итоги геофизической разведки. В этом месте в прошлом году специалисты наткнулись на магнитную аномалию.

Согласно первому отчету археологов, за первые дни экспедиции они успели лишь провести расконсервацию раскопа и начать изучать один из слоев «тёмно-серый горизонт». Большинство времени участники выезда трудились над обустройством лагеря. Оно, по словам участников, отнимает много сил и времени.

«Пока находки не эксклюзивны, но поражают своей массовостью. Количество железного шлака на пятачке с квадратный метр исчисляется сотнями», – отметили в Telegram-канале.