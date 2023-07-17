Жара спадет 17 июля в Псковской области

По данным синоптиков, в Псковской области температура воздуха начнет снижаться с понедельника, 17 июля. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональной пресс-службе ГУ МЧС России.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в первый рабочий день недели на территории Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдет кратковременный дождь. Днем высока вероятность грозы в некоторых районах.

Ветер западных направлений будет слабым: от 3 до 8 метров в секунду.

Температура по области ночью поднимется после жаркого воскресенья. Ожидается от +12 до +17 градусов. Днем температура спадет на несколько градусов: +23…+28.

Атмосферное давление продолжает спадать, отмечают синоптики.