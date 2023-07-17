Откуда взялся Кутузовский сквер в Пскове, рассказал Борис Елкин

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Как появилось название Кутузовского сквера в Пскове рассказал горожанам глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«"Коммунальный", "Спартак", "Калинина" – ни одно из этих названий сада на пересечении улиц Некрасова и Ленина не прижилось. Сквер всегда называли Кутузовским, хотя к Кутузову он не имел никакого отношения», – заявил глава города.

Появился сад в середине XIX века. Он был создан на пожертвования местных жителей. Деньги собирал «ревизор», который выдавал себя за князя Голенищева-Кутузова. Вот отсюда изначально и пошло название будущего сквера.

Спустя 35 лет «князя» вывели на чистую воду долги. И в 1997 году к 250-летию генерал-фельдмаршала Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова, ему воздвигли бронзовый бюст. Отныне сквер законно стал Кутузовским.

«Когда-то здесь был ресторан и летняя сцена, каменная ограда с железной решеткой, проходили сельскохозяйственные выставки и спортивные соревнования», – поделился глава города.