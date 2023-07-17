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НовостиОбщество17 июля 2023 9:17

Двух пенсионеров спасли при пожаре в МКТ Пскова

Источник:kp.ru
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17 июля в многоквартирном доме на улице Труда в Пскове произошло возгорание квартиры. О спасённых на пожаре пенсионерах сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По сообщению пожарных, распространение огня в квартире началось рано утром, около 6 часов.

Пожарные подразделения оперативно прибыли к месту возгорания и локализовали пожар.

Совместно с очевидцами инцидента, пожарные вытащили из горящей квартиры двоих 74-летних граждан.

Пострадавших доставили в медучреждение.