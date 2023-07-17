Концерт «Над рекой Великой белый кремль…» пройдет в Пскове в честь Дня города

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22 июля в честь Дня города Пскова состоится концертная программа «Над рекой Великой белый кремль…». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения Союза писателей России.

Местом для концерта станет концертная площадка на набережной реки Великой. Пешком к ней можно подойти со стороны Дворца бракосочетания вниз.

На музыкально-литературный концерт «Над рекой Великой белый кремль…» пройдет при участии псковских певцов, арстистов и поэтов. Среди них: заслуженная артистка России, певица Наталья Александрова, заслуженный артист России, актёр Псковского драмтеатра Сергей Попков, автор гимна Псковской области, поэтесса Татьяна Рыжова, поэты Надежда Камянчук, Вита Пшеничная, Андрей Бениаминов, барды Владимир Зарубин, Ирина Камянчук, Александр Косарев и другие.

Праздничная программа пройдет в рамках литературно-просветительского проекта «Позывной – Россия!» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Полную пограмму празднования Дня города Пскова мы публиковали по ссылке.