Микрогранты до 100 тысяч рублей может выйграть псковская молодежь от Росмолодежи

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Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодёжь» открыла конкурс «Микрогранты». Победителями может стать любой от 14 до 35 лет. Минимальный размер микрогранта 5 тысяч, максимальный достигает 100 тысяч рублей. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили организаторы.

Подать заявку на конкурс можно до 15:00 3 июля. Всего для участников предлагается создать проект в одной из 18-ти номинаций на выбор: #создавай_возможности, #развивай_среду, #будь_здоров и другие.

Организаторы конкурса микрогрантов предлагают молодежи рассмотреть организацию занятости молодежи, развитие малых территорий, сохранение семейных ценностей, развитие молодежного туризма и другие направления.

Рекомендованный срок реализации проектов-победителей с октября 2023 до сентября 2024 года. Специально для этого конкурса Росмолодежь упростила систему сдачи отчётной документации.