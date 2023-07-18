Астрономический фестиваль «Небо зовет!» пройдет на набережной в Пскове 19 августа

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19 августа в Пскове состоится астрономический фестиваль «Небо зовёт!». Об этом сообщают организаторы в сообществе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Площадкой для фестиваля в этот раз станет набережная у Кузнецкого моста. Однако все зависит от погодных условий.

«Мы очень надеемся на хорошую погоду, которая позволит нам 19 августа (в субботу) увидеться с вами на площадке фестиваля», – сообщили в «АстроПсков».

Для гостей фестиваля запланированы различные лекции и интерактивы для детей и взрослых. Самым ожидаемым событием будет наблюдение через телескоп за звездным небом.

Фестиваль «Небо зовет!» пройдет при поддержке управления культуры администрации Пскова. Организаторами выступают Псковский планетарий, центр «Юный техник» в Пскове и «АстроПсков».

Фестиваль будет проводиться в рамках научно-просветительского проекта «Поехали!», который реализуется с помощью Фонда президентских грантов.