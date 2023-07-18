На 85-м году ушел из жизни председатель областного Собрания депутатов Юрий Шматов

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На 85-м году оборвалась жизнь первого председателя областного Собрания депутатов Юрия Шматова. О смерти единственного почётного гражданина Псковской области «Комсомольской правде в Пскове» стало известно из собственных источников.

Трудовой путь Юрия Шматова всю жизнь был связан с псковской землёй. Первой профессией почётного гражданина региона стала токарь машинно-тракторной станции в Стругах Красных. Успехи в работе и активная общественная работа сделала Юрия Шматова председателем Стругокрасненского исполкома и Совета народных депутатов, после – заместителем главы администрации Псковской области.

С 1994 года десять лет он возглавлял Собрание депутатов, а также до 2001 года был членом Совета Федерации от Псковской области.

За заслуги перед Псковской областью, в 2018 году Юрий Шматов был удостоен внесения его имени в книгу почётных граждан региона. Его имя было и остаётся первым. До и после него никто не был удостоен звания «Почетный гражданин Псковской области».