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НовостиСпорт18 июля 2023 10:15

Футбольный клуб «Псков» сыграет на Кубке России впервые с 2019 года

Источник:kp.ru

Футбольный клуб «Псков» сыграет на Кубке России по футболу против «Луки-Энергии» в Пскове на стадионе «Машиностроитель». Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Футбольный союз распределил команды для первых раундов «Пути регионов» Кубка России и провел жеребьевку на хозяев встреч.

Согласно распределению, в отборочных раундах будут играть любительские команды и клубы из дивизиона «А» и «Б» из второй лиги.

Первый отборочный раунд пройдёт в период с 1 по 3 августа. Точное расписание будет определено в ближайшее время.

Отметим, что в последний раз псковская команда играла на Кубке России по футболу в 2019 году.