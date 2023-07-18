Праздник мороженного пройдет в рамках празднования Дня города Пскова

В честь Дня города Пскова пройдет праздник мороженого. Территорией праздника 22 июля с 11:00 до 17:00 станет парк Строителей. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Самых активных гстей праздника встретят тысячей порциями холодного лакомства. Всех ждёт концертная программа, шоу мыльных пузырей, конкурсы, растовые куклы и даже мастер-классы.

«Под чтение уникальных псковских сказок самых маленьких можно будет уложить на дневной сон. А на другой локации дети постарше смогут попробовать починить настоящий автомобиль. Для фото на память будут устроены праздничные фотозоны», – рассказал Борис Елкин.

Уже 23 июля с 11 утра парк Строителей превратится в интерактивную площадку «Дворовые игры» от арт-студии имени Детства.

Отметим, что программу празднования Дня города Пскова можно посмотреть здесь.