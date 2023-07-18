Около 50 километров велодорожек в ближайшие годы появятся в Пскове

Около 50 километров связанной цепи велодорожек создадут в ближайшие несколько лет в Пскове. Об этом сообщил начальник УГХ администрации Пскова Александр Грацкий во время брифинга в медиацентре ПАИ.

«Заканчивается проектирование полноценной сети велодорожек. Это порядка 50 километров связанной велодорожной сети», – отметил Грацкий.

В 2023 году закончится проектирование велосети. Будет задействованы уже знакомые участки и будут созданы новые, со знаками и разметкой. Полностью реализовать проект планируется в ближайшее пару лет.

«Планируем, чтобы следующим летом уже появилась связанная сеть велодорожек, хотя бы по историческому городу, на Завеличье, Запсковье, в центре. Будут полностью связаны районы и уже от центра сеть пойдёт на расширение. Торги будут уже в этом году, а дальше всё зависит от погодных условий», – заключил начальник УГХ администрации Пскова.