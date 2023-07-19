Комитет по здравоохранению объяснил псковичам, как записаться на диспансеризацию

Сервис записи на профилактические осмотры и диспансеризацию через Единый портал госуслуг временно недоступен в Псковской области. О технических неполадках портала сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в комитете по здравоохранению.

«Ведутся работы по восстановлению работоспособности сервиса. Сроки восстановления работоспособности сервиса не займут более двух суток», – говорится в сообщении.

Занять очередь на профосмотр или диспансеризацию можно лично в медицинской организации и по телефону регистратуры.