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НовостиОбщество19 июля 2023 5:47

Комитет по здравоохранению объяснил псковичам, как записаться на диспансеризацию

Источник:kp.ru

Сервис записи на профилактические осмотры и диспансеризацию через Единый портал госуслуг временно недоступен в Псковской области. О технических неполадках портала сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в комитете по здравоохранению.

«Ведутся работы по восстановлению работоспособности сервиса. Сроки восстановления работоспособности сервиса не займут более двух суток», – говорится в сообщении.

Занять очередь на профосмотр или диспансеризацию можно лично в медицинской организации и по телефону регистратуры.