Реализацию нацпроектов обсудили в правительстве Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание по реализации нацпроектов на территории региона. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе псковского правительства.

В совещании приняли участие заместители губернатора, руководители исполнительных органов власти и муниципалитетов. Губернатор положительно оценил динамику совместной работы и руководителей направлений, показывающих системный подход к работе и стабильность.

По его словам, в список направлений-лидеров вошли: «Туризм», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Экология» и «Демография».

На совещании были подняты вопросы о текущем состоянии на объектах капитального ремонта, а также направлений «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и «Образование».

Губернатор призвал ускорить работы на территории некоторых муниципалитетов и напомнил о правилах работы с недобросовестными подрядчиками.

«И председатели комитетов, и главы муниципалитетов должны на постоянной основе, ежедневно контролировать работы на объектах», – подытожил глава региона.