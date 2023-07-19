Программа о лайфхаках для сада и огорода вышла на телеканале «Первый Псковский»

Лайфхаками и советами по уходу за огородом и садом в новой программе «СадОгород» на телеканале «Первый Псковский» будет делиться известный фермер из Себежского района Иван Мельник.

«Как увеличить урожай, избавиться от сорняков, бороться с насекомыми и иметь вкусные экологически чистые овощи и фрукты – смотрите в каждой новой программе», – сообщает телеканал.

Первый выпуск программы посвящен актуальной проблеме на огородах 2023 года – обработке посадок от тли. Иван Мельник рассказал, какие последствия принесет нашествие насекомых на примере собственной плантации смородины. Кроме того, он поделился, как правильно размножать кусты смородины черенкованием.

Повтор передачи завтра в программе «Утро на Великой» в эфире ОТР с 7 до 9 утра, а также в субботу в 09:45.