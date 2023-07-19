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НовостиОбщество19 июля 2023 8:43

Экстрим-шоу планируют удивить гостей фестиваля «Соловьиная ночь» в Пскове

Источник:kp.ru
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Самым ожидаемым событием фестиваля «Соловьиная ночь» в Пскове будет экстремальное силовое шоу. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» пройдёт в Пскове 21 и 22 июля. В заключительный день перед псковичами выступит атлет-экстремал.

«Порховский богатырь Денис Ефимов удивит зрителей необычными и даже опасными трюками со строительными инструментами – от лопат до гаечных ключей. Не обойдётся без огненного шоу!» – отметили организаторы.

Силовое шоу пройдет 22 июля в 16:00 на «Кузнечном дворе» в Финском парке.