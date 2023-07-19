Движение автобусов изменится 23 июля в День города Пскова

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Об изменении в схеме движения общественного транспорта 23 июля сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской обалсти.

Сообщается, что автобусы изменят маршруты движения с 15:40 по 16:30 в связи с мероприятиями в честь Дня празднования Дня города. Перекрытие дорог планируется на площади Победы у Стеллы воинской славы.

Изменения в движении планируется у № 2, № 6, № 8 и № 207 автобуса, следующего по маршруту «Печоры-Псков». Они поедут по улице 128-й Стрелковой Дивизии с остановкой у «Танка», далее проследуют по улице Вокзальной на вокзал. Движение будет осуществляться в прямом и обратном направлениях.

По такой же схеме поедут автобусы № 19 рейсом на 16:00 с цементного склада и № 8а из «Пристани» рейсом на 15:57.