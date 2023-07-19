Более четырех километров дорог обновили на Запсковье в Пскове

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В районе Запсковье в Пскове подходят к концу комплексные работы по замене дорожного покрытия. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Дорожное полотно и покрытие тротуаров везде заменено. Вдоль Новаторов отсыпают обочины. На мосту меняем всё освещение. На участке Евлентьева уже появился новый тротуар. На Индустриальной тоже строим тротуары и автобусные остановки», – отметил градоначальник.

Кроме того, на Запсковье в этом году для ремонта были перекрыты улицы Индустриальная, Новаторов и Евлентьева