В Пскове запустили первый международный авиарейс в Минск

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В Псковском аэропорту им. княгиня Ольги запустили первый за последние 10 лет регулярный международный авиарейс. Самолёт авиакомпании Nordwind 19 июля полетел в Минск. Об этом сообщила пресс-секретарь авиакомпании Ольга Ваврищук.

Известно, что самолётом в Беларусь можно будет отправиться дважды в неделю: по средам и субботам. Дорога займет около полутора часов. Билет на этот рейс обойдется пассажирам 2,5 тысячи рублей и более, в зависимости от тарифов и времени рейса.

«Авиакомпания Nordwind совместно с авиакомпанией "Икар" открывает прямое регулярное сообщение между Псковской областью и Республикой Беларусь. <...> Мы очень рады, что запускаем данный рейс, надеемся, что жители и гости Псковской области по достоинству оценят данный вид транспорта по данному направлению. Мы очень надеемся, что направление будет востребовано», – отметила Ваврищук.

Пресс-секретарь Nordwind сообщила и о первых показателях востребованности. Первый авиарейс был заполнен практически на половину. Всего судна модели Embraer 190 способны вместить 110 пассажиров.

Ближайшие даты полетов из Пскова в Минск обойдутся от 2 909 рублей. Обратно будет лететь дороже – от 4 746 рублей.