В зону СВО на Украине отправилась ещё одна группа контрактников из Пскова

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19 июля состоялась отправка военнослужащих на передовую спецоперации на Украине. Ещё недавно они самостоятельно изъявили желание заключить контракт с Министерством обороны, пишет ПАИ.

Ежедневно в Псковской области порядка 10 человек становятся военнослужащими по контракту. О том, что требуется от кандидата на воинскую службу, рассказал заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту (2-го разряда) Александр Копарушкин.

«Чтобы стать защитником Родины, нужно пройти отбор и соответствовать требованиям, предъявляемым к кандидатам на службу. Это включает в себя прохождение медицинского освидетельствования, физических и психологических тестов. Также кандидат должен предоставить все необходимые документы», – пояснил замначальника пункта отбора.

Помимо заработной платы, пособий, льгот и других социальных гарантий для себя и своей семьи, военнослужащий может выбрать в любую часть ВС РФ, если в ней имеется потребность в его специальности.

«Военнослужащий получает выплаты, включая зарплату, дополнительные выплаты и компенсации. Он имеет право получать льготы: служебное жилье или компенсацию за наём жилья, бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета. Кроме того, после 20 лет службы военнослужащим предоставляется право на льготную пенсию в статусе ветерана боевых действий и соответствующие льготы. Также предоставляются единые дополнительные выплаты, льготы и гарантии субъектов Российской Федерации для военнослужащих, кредитные и налоговые каникулы, бюджетные места для обучения детей в вузах, бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях», – рассказал Александр Копарушкин.

Изъявить желание стать военнослужащим по контракту можно в любом военкомате Псковской области. По всем вопросам можно обратиться по телефонам 29-91-10, 66-73-45 или по адресу: Псков, улица Первомайская, 38, кабинет № 3.