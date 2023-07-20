Учителя начальных классов из Пскова осудили за причинение тяжкого вреда детям

Учителя начальных классов в Псковской области признали виновной в психологическом насилии над детьми. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

На протяжении целого учебного года во время уроков у младших классов учитель жестоко воспитывала детей из-за чего у них выявлен тяжкий вред здоровью.

Согласно собранным Следственным комитетом Псковской области данным, женщине предъявлено обвинение в восьми преступлениях. Ее обвиняют в шести фактах ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей (ст.156 УК РФ), а также двух преступлениях против их здоровья (ч.2 ст.118 УК РФ). Согласно статье, учитель посягнула на детскую психику по неосторожности, однако причинила ей тяжкий вред.

После оглашения доказательств, учитель признала свою вину в зале суда. Однако суду хватило данных для оглашения обвинения. Ей назначили наказание в виде одного года и двух месяцев ограничения свободы.

Приговор суда ещё не вступил в законную силу.

Напомним, в прошлом году инцидент с недопустимыми методами воспитания первоклашек выявили в Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Тогда учителя уволили за постоянные оскорбления детей и самоутверждения за счёт их отправления в угол. Однако, что осталось за дверьми класса, где преподавал нерадивый учитель, остаётся под завесой тайны следствия.