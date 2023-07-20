Кратковременные дожди ожидаются 20 июля в Псковской области

Кратковременные дожди днём 20 июля пройдут на территории Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в регионе ожидается переменная облачность.

Ночью осадков не ожидается, тем не менее днем по некоторым районам может пройти кратковременный дождь.

Ветер будет дуть с западных направлений силой от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет такой же , как и вчера: +8…+13 градусов. Днем разогреется до +19…+24 градусов. Атмосферное давление будет низким.