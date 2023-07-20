Открытие нового пляжа в микрорайоне Овсище состоится в августе

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В Пскове готовится к открытию новый пляж на реке Великой в микрорайоне Овсище. Посетить его можно будет уже этим летом, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе администрации Пскова.

Попасть на обновленный пляж можно будет с улицы Ваганова. Каким он будет, ещё не известно. Над проектом активно работают ландшафтные дизайнеры.

Пока проект в разработке, идёт подготовка береговой зоны. К настоящему моменту уже подготовлено более 70 процентов территории.

Уже сейчас известно, что пляж будет оборудован современными лаундж-зонами и беседками для отдыха, площадками для занятий спортом. Для аренды будут доступны сап-борды, каноэ и ватрушки.

Полная сдача объекта запланирована на июнь 2024 года. Кроме названных выше удобств, можно будет забронировать гостевой домик, развлечься на водных аттракционах, а также пристроить свой автомобиль на специальной парковке.