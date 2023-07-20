Звание «Почётного гражданина города Пскова» присвоили школьному директору Виктору Аксёнову

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В Пскове присвоили звание «Почётный гражданин города Пскова» заслуженному учителю РФ и директору СОШ №12 Виктору Аксёнову. Об этом сообщает ПАИ.

Соответствующее решение было принято на 13-ой сессии депутатов городской думы. «За» внесение имени Виктора Аксёнова в почетную книгу Пскова оказалось 17 из 20 присутствующих.

Виктор Аксёнов стал вторым обладателем звания «Почётный гражданин города Пскова». Его он получил за выдающиеся заслуги в жизни города. Его работа получила широкое общественное признание.

За свой трудовой путь 45 лет Виктор Аксёнов отдал преподаванию в школе. За это время он получил звание заслуженного учителя Российской Федерации и должность директора школы № 12.

На своем посту он несменно руководит уже 37 лет. За это время ежегодно школа показывает высокие результаты ГИА, а ученики побеждают на региональных и всероссийских олимпиадах.

Напомним, на днях оборвалась жизнь председателя областного Собрания депутатов Юрия Шматова. С 2018 года он единственный носил звание почетного гражданина Псковской обалсти.