Вода от «Горводоканала» может появиться на прилавка магазинов в Пскове

.

В магазинах Псковской обалсти может появиться бутилированная вода от «Горводоканала». О возможности запуска линии по выпуску бутилированной питьевой воды заявил директор муниципального предприятия Пскова Константин Болотин в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«В первую очередь мы организация, занимающаяся конкретной услугой – поставкой чистой, безопасной воды и потом её очисткой как сточной воды. Но этот бизнес-проект имеет место быть. Необходимо привлекать достаточно большие инвестиции на установку линии и продвижение товара. Для этого необходимо получить согласие собственника в лице администрации города и привлечь достаточно большие кредитные средства для того, чтобы продвигать этот бизнес-проект», – поделился Болотин.

По его словам, разработка проекта должна быть отложена до ввода в работу станции водоочистки.

«Мы потом вернёмся к этому проекту. У нас есть вода, которую мы можем разливать по бутылкам и реализовывать», – подчеркнул гость.