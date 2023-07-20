В Пскове ликвидируют областную автошколу

Псковский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства, более известная областная автошкола в Пскове будет ликвидирована. Об сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на пресс-службу Росавтодора.

Приказ о ликвидации предприятия подписан от 6 июня. Распоряжение об этом поступило 19 апреля от Минтранса России.

Минтранс распорядился ликвидировать федеральные государственные автономные образовательные учреждения дополнительного профессионального образования». В связи с этим, Росавтодор не имеет полномочий для продолжения образовательной деятельности.

Инвентаризация предприятия, проведенная в 2015 году, показала, что автошкола практически не занимается образовательной деятельностью в интересах дорожного хозяйства. Зачастую автошкола оказывает платные услуги по подготовке водителей.

Напомним, ранее «Комсомольская правда в Пскове» сообщала о выставлении автодрома в Пскове на торги почти за 7 миллионов рублей.