Залитую битумом собаку нашли на обочине трассы в Пушкиногорском районе

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В Пушкиногорском районе люди обнаружили на обочине трассы собаку, попавшую в битум. Об этом сообщили в группе «Лапа друга» в социальной сети «ВКонтакте».

«Друзья! Пушкинские Горы! Псковская область! На обочине трассы деревни Селихново, деревни Пустыньки найден кобелёк. Весь в битуме, он уже практически не шёл», – написали очевидцы.

Псковичи не смогли оставить собаку на дороге умирать и приютили у себя.

«Залито этой дрянью у мальчика было всё: уши, глаза, живого места на нём не было. Времени ушло не мало, но они справились и отмыли потеряшку. Сейчас он отдыхает, намытый и измученный», – рассказали в посте

В настоящее время волонтёры ищут хозяев собаки, чтобы отыскать ее хозяев и вернуть домой. Связаться с ними можно по телефонам: Светлана +7 953 234-68-34, Иван +7 911 361-34-91.