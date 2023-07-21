+25 градусов тепла ожидается в Псковской области 21 июля

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21 июля в Псковской области синоптики прогнозируют переменную облачность и кратковременные дожди. Об жто «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», на территории региона днём местами пройдут кратковременные дожди.

Ветер будет дуть с западных направлений от 5 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +6…+11 градусов, днем ожидается +20…+25 градусов. Атмосферное давление будет снижаться.