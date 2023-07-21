Пропавшего 35-летнего петербуржца разыскивают в Псковской области

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В Пскове и Псковской обалсти ведутся поиски 35-летнего жителя Санкт-Петербурга. Об этом сообщает региональный поисковый отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Последний раз мужчину видели 13 июля. Он был одет в серый спортивный костюм и темные кроссовки. На нем была каричневая спортивная сумка.

Максим Мокеев худой, имеет темные волосы и карие глаза. Ростом 175 сантиметров.

Если вам известно что-либо о его местонахождении, просьба сообщить по номеру телефона: 8(800)-700-54-52 или 112.