Старинный бронзовый аксессуар с драконом нашли археологи в Новосокольниках

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Очередной находкой, найденной на раскопках в Новосокольническом районе, поделились участники полевой археологической школы Горожане-2023. О ней археологи рассказали в своем сообществе «Археологическое общество Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

«Очередные вести с Горожанских полей. Раскоп еще не закончен, а у нас определенно есть претендент на победу в номинации "Находка сезона"», – написали археологи.

Ременная накладка с изображением дракона найдена в горизонте очажных камней четвертого раскопа. Предмет выполнен из бронзы, на лицевой стороне сохранились следы позолоты.

«Это уже 98 находка в сезоне 2023 года. Традиционно в экспедиции отмечается праздник сотой находки. Автор находки получает приз, который держится в секрете до объявления победителя», – поделились в сообществе.