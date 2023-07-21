Почти на неделю в Пскове перекроют для транспорта часть Кузнецкого моста

В Пскове планируется ремонт теплосетей, для этого перекроют часть Кузнецкого моста. Перекрытие планируется с 24 по 30 июля, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в администрации города.

Для водителей будет недоступна полоса движения со стороны улицы Карла Маркса по направлению к улице Аллейной. Также перекрытие коснется тротуара у дома №8 по Октябрьскому проспекту. В связи с ремонтом главного фасада здания.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», –отметили в пресс-службе администрации.